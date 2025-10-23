Aktien Schweiz etwas leichter - Roche nach Zahlenvorlage unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte - allen voran Roche - haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag in negatives Terrain gedrückt. Übergeordnet lasteten weiter der US-chinesische Zollkonflikt und der Haushaltsstreit in den USA auf der Stimmung. Die laufende Bilanzsaison brachte Bewegung in Einzelwerte.
Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.557 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,7 (zuvor: 19,51) Millionen Aktien.
Roche verbilligten sich um 3,2 Prozent. Der Pharmakonzern hat zwar mit seinem Quartalsausweis die Erwartungen insgesamt erfüllt, aber nicht in allen Punkten überzeugt. Dass das Unternehmen seinen Ausblick anhob, half nicht. Die Aktien von Novartis gaben um 0,3 Prozent nach.
Sehr gut wurden die Zahlen des Pharma-Auftragsfertigers Lonza aufgenommen, dessen Kurs um 2,5 Prozent stieg. In der zweiten Reihe überzeugten die Quartalsausweise des Hautpflegespezialisten Galderma (+2,5%) und des Warenprüfkonzerns SGS (+2,1%).
Bei Nestle (-1,5%) setzten sich die Gewinnmitnahmen fort. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns hatten in der vergangenen Woche stark von den Restrukturierungsplänen des neuen CEO profitiert.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)
