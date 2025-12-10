DAX24.044 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1639 +0,1%Öl61,73 -0,6%Gold4.201 -0,2%
US-Arbeitskosten steigen im 3Q um 0,8 Prozent

10.12.25 14:46 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der US-Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal 2025 leicht verlangsamt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (zweites Quartal: 0,9) Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,9 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im dritten Quartal um 3,5 (3,6) Prozent höher.

Die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer stiegen auf Quartalssicht um 0,8 (1,0) Prozent, die Boni und anderen Vergütungen um 0,8 (0,7) Prozent.

December 10, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)