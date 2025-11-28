DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
Roche Aktie

Roche Aktien-Sparplan
327,00 EUR -3,00 EUR -0,91 %
FSE
307,91 CHF -1,77 CHF -0,57 %
BRX
Marktkap. 262,65 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
08:51 Uhr

Roche Hold

08:51 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
Roche AG (Genussschein)
327,00 EUR -3,00 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 290 auf 300 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sollte sich 2026 fortsetzen, schrieb Luisa Hector in ihrem Ausblick vom Freitagabend. Die solide Dynamik werde durch positive Studienergebnisse aus der Produkt-Pipeline angetrieben. Der Bewertungsrückstand auf die Branche sei bereits geschrumpft und die Kursentwicklung sollte sich beschleunigen./rob/gl/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
300,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
307,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
307,91 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

19.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 Roche Buy UBS AG
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

