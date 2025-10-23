DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -0,6%Nas22.891 +0,7%Bitcoin94.705 +2,1%Euro1,1613 ±-0,0%Öl66,08 +2,7%Gold4.139 +1,1%
Effizienzprogramm im Blick

KION-Aktie steigt: Höhere Cashflow-Prognose

23.10.25 17:14 Uhr
KION im Aufwind: Erhöhte Cashflow-Ziele beflügeln die Aktie | finanzen.net

Das Effizienzprogramm von KION wird weniger kosten als gedacht.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, werden die Einmalaufwendungen dafür geringer ausfallen als geplant. Zudem werde ein wesentlicher Teil nun anders als bislang geplant erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam, was Auswirkungen auf freien Cashflow und Konzernergebnis habe, die 2025 voraussichtlich höher ausfallen werden als prognostiziert bzw. als am Markt erwartet.

KION hat den Ausblick für den freien Cashflow auf 600 bis 700 Millionen Euro von 400 bis 550 Millionen Euro erhöht. Die Einmalaufwendungen für das im Februar eingeleitete Programm werden nun bei 170 bis 190 statt 240 bis 260 Millionen Euro gesehen. Die Kosteneinsparungen für die Folgejahre werden nun in Höhe von etwa 140 bis 150 Millionen Euro in nahezu unveränderter Höhe erwartet.

Im Februar hatte KION angekündigt, dass die Kosten mit Strukturanpassungen bis 2026 dauerhaft um 140 bis 160 Millionen Euro sinken sollen.

Der Konzern will die Ergebnisse für das dritte Quartal am 30. Oktober veröffentlichen.

Via XETRA notiert die KION-Aktie zeitweise 2,55 Prozent höher bei 56,20 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

