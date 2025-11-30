KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,46 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion - wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge bei Jungheinrich an, senkte aber seine Prognosen für Kion ein wenig./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
63,75 €
|Abst. Kursziel*:
-1,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
64,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|08:01
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)