KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
64,00 EUR +0,25 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 8,46 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

KION GROUP AG
64,00 EUR 0,25 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion - wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge bei Jungheinrich an, senkte aber seine Prognosen für Kion ein wenig./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,75 €		 Abst. Kursziel*:
-1,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
64,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:01 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 KION GROUP Halten DZ BANK
03.11.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.11.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
