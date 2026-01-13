DAX25.308 -0,4%Est506.018 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,09 +1,0%Gold4.636 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

14.01.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
63,70 EUR -0,65 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

