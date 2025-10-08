DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Profil

KION GROUP Aktie

Marktkap. 7,41 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KION GROUP Hold

10:06 Uhr
KION GROUP Hold
KION GROUP AG
57,60 EUR 0,75 EUR 1,32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des Gabelstapler-Herstellers ungefähr im Einklang mit den Konsensschätzungen entwickelt haben, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 blieben deshalb weitgehend unverändert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Hold

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,40 €		 Abst. Kursziel*:
-4,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

10:06 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
EQS Group EQS-News: EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'
finanzen.net KION GROUP-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
finanzen.net Insidertrade bei KION GROUP ausgemacht: So reagiert die Aktie
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf
EQS Group EQS-News: EcoVadis awards KION Group Platinum rating for sustainability commitment for the first time
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
EQS Group EQS-News: KION with strong customer demand in the first half of the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks What Makes Kion Group (KIGRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Why Fast-paced Mover Kion Group (KIGRY) Is a Great Choice for Value Investors
