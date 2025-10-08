KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Den Indikationen des Managements zufolge dürfte sich das dritte Quartal des Gabelstapler-Herstellers ungefähr im Einklang mit den Konsensschätzungen entwickelt haben, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Gesamtjahr 2025 blieben deshalb weitgehend unverändert./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
56,40 €
|Abst. Kursziel*:
-4,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|10:06
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.