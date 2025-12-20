DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.370 +0,2%Euro1,1714 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Directors' Dealings bei KION GROUP: Insider ersteht weitere Anteile

20.12.25 08:01 Uhr
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die KION GROUP-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
66,35 EUR 0,35 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 17.12.2025 wurde bei KION GROUP ein Insidertrade durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 19.12.2025. Am 17.12.2025 baute Larsson, Hans Michael, Vorstand, sein Depot um 5.920 Aktien aus. Larsson, Hans Michael bezahlte 76,85 USD je Anteilsschein. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von KION GROUP zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,50 Prozent auf 63,70 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das KION GROUP-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 66,25 EUR. Die Anzahl der gehandelten KION GROUP-Aktien belief sich an jenem Tag auf 250 Stück. KION GROUP wird derzeit am Markt mit 8,72 Mrd. Euro bewertet. Derzeit sind 131.125.120 Aktien handelbar.

Bereits am 26.09.2025 hatte Larsson, Hans Michael einen Trade getätigt. Larsson, Hans Michael erhöhte sein Engagement um 5.918 KION GROUP-Papiere zu jeweils 65,69 USD.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
16.12.2025KION GROUP BuyUBS AG
08.12.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
03.12.2025KION GROUP OverweightBarclays Capital
