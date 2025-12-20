Directors' Dealings bei KION GROUP: Insider ersteht weitere Anteile

Insidertrade

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die KION GROUP-Aktie.

Am 17.12.2025 wurde bei KION GROUP ein Insidertrade durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 19.12.2025. Am 17.12.2025 baute Larsson, Hans Michael, Vorstand, sein Depot um 5.920 Aktien aus. Larsson, Hans Michael bezahlte 76,85 USD je Anteilsschein. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von KION GROUP zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,50 Prozent auf 63,70 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das KION GROUP-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 66,25 EUR. Die Anzahl der gehandelten KION GROUP-Aktien belief sich an jenem Tag auf 250 Stück. KION GROUP wird derzeit am Markt mit 8,72 Mrd. Euro bewertet. Derzeit sind 131.125.120 Aktien handelbar.

Bereits am 26.09.2025 hatte Larsson, Hans Michael einen Trade getätigt. Larsson, Hans Michael erhöhte sein Engagement um 5.918 KION GROUP-Papiere zu jeweils 65,69 USD.

Redaktion finanzen.net