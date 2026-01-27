KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,2 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Update-Call des Gabelstapler-Herstellers sei insgesamt eher enttäuschend ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Quartal scheine weitgehend den Markterwartungen zu entsprechen, Auftragseingang und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) lägen hingegen darunter./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Underperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
61,95 €
|Abst. Kursziel*:
-17,68%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
62,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,01%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)