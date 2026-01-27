DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
KION GROUP Aktie

62,20 EUR -0,60 EUR -0,96 %
STU
Marktkap. 8,2 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Jefferies & Company Inc.

KION GROUP Underperform

14:46 Uhr
KION GROUP Underperform
KION GROUP AG
62,20 EUR -0,60 EUR -0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Update-Call des Gabelstapler-Herstellers sei insgesamt eher enttäuschend ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Quartal scheine weitgehend den Markterwartungen zu entsprechen, Auftragseingang und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) lägen hingegen darunter./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
61,95 €		 Abst. Kursziel*:
-17,68%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
62,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,01%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

26.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
20.01.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.01.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
