KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
63,25 EUR -1,85 EUR -2,84 %
STU
Marktkap. 8,58 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
63,25 EUR -1,85 EUR -2,84%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
65,30 €		 Abst. Kursziel*:
-21,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,37%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:01 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
20.01.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.01.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

