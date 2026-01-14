Jungheinrich-Aktie im Plus: Neuer Automatisierungs-Vorstand soll Wachstum vorantreiben
Jungheinrich beruft Tobias Harzer, den Leiter des Geschäftsfeldes Automation & Warehouse Equipment, ab 1. Februar in dieser Funktion in den Vorstand.
Werte in diesem Artikel
Der 50-Jährige übernimmt die Position für drei Jahre von Vorstandschef Lars Brzoska, der sie seit vergangenem März innehatte. Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat sei der Vorstand wieder fünfköpfig, teilte der Gabelstaplerhersteller in Hamburg mit.
Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 36,48 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Jungheinrich News
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com, Jungheinrich