DAX25.373 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.688 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Warum der Euro zum Dollar nachgibt Warum der Euro zum Dollar nachgibt
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Führungswechsel

Jungheinrich-Aktie im Plus: Neuer Automatisierungs-Vorstand soll Wachstum vorantreiben

15.01.26 16:03 Uhr
Jungheinrich-Aktie in Grün: Tobias Harzer übernimmt Vorstandsposten für Automatisierung | finanzen.net

Jungheinrich beruft Tobias Harzer, den Leiter des Geschäftsfeldes Automation & Warehouse Equipment, ab 1. Februar in dieser Funktion in den Vorstand.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
36,48 EUR 0,58 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der 50-Jährige übernimmt die Position für drei Jahre von Vorstandschef Lars Brzoska, der sie seit vergangenem März innehatte. Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat sei der Vorstand wieder fünfköpfig, teilte der Gabelstaplerhersteller in Hamburg mit.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 36,48 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com, Jungheinrich

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
05.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
05.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen