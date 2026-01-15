Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,69 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,72 €
|Abst. Kursziel*:
25,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|08:31
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA