Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC, NORMA im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht
Jungheinrich Aktie

36,98 EUR +0,46 EUR +1,26 %
STU
Marktkap. 3,69 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

08:31 Uhr
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,72 €		 Abst. Kursziel*:
25,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:31 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

