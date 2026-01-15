DAX25.281 -0,3%Est506.017 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,85 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.121 -0,3%Euro1,1620 +0,1%Öl64,61 +1,2%Gold4.609 -0,2%
Experten-Einschätzung

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

16.01.26 13:13 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie im Rampenlicht: Jefferies & Company Inc. gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:56 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 233,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 28,64 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 126.898 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

