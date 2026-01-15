Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

