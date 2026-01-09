Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Seine leicht angepasste Schätzung für den operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr liegt leicht unter dem mittleren Bereich der Prognose des Baustoffkonzerns, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresende dürfte etwas schwächer gewesen sein. 2026 dürfte Heidelberg Materials zunächst unter anderem auf Kosteneinsparungen setzen./niw/nas

