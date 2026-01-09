Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 41,11 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Seine leicht angepasste Schätzung für den operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr liegt leicht unter dem mittleren Bereich der Prognose des Baustoffkonzerns, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresende dürfte etwas schwächer gewesen sein. 2026 dürfte Heidelberg Materials zunächst unter anderem auf Kosteneinsparungen setzen./niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
233,90 €
|Abst. Kursziel*:
28,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
233,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,64%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research