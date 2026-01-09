DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.523 +0,3%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.793 +0,5%Bitcoin 78.557 +0,5%Euro 1,1672 +0,3%Öl 63,73 +1,1%Gold 4.619 +2,4%
Heidelberg Materials Aktie

233,20 EUR +1,40 EUR +0,60 %
STU
Marktkap. 41,11 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

19:06 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
233,20 EUR 1,40 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Seine leicht angepasste Schätzung für den operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr liegt leicht unter dem mittleren Bereich der Prognose des Baustoffkonzerns, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresende dürfte etwas schwächer gewesen sein. 2026 dürfte Heidelberg Materials zunächst unter anderem auf Kosteneinsparungen setzen./niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
233,90 €		 Abst. Kursziel*:
28,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
233,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,64%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

