ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro - 'Buy'

08.01.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
227,80 EUR -2,30 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Heidelberg Materials zeichne sich durch das starke Engagement im europäischen Zementsektor und im US-Infrastrukturbereich aus./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11:26Heidelberg Materials BuyUBS AG
29.12.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
19.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.12.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
