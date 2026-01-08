Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 40,86 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Goad begründete das neue Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns mit Anpassungen an seiner Bewertungsmatrix, um die verbesserte Finanzleistung und die gestiegene Branchenbewertung widerzuspiegeln. An seinen Finanzprognosen habe er keine Änderungen vorgenommen, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
230,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|15:41
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
