Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten.
Marktkap. 40,86 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Heidelberg Materials Buy

15:41 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
230,70 EUR -0,80 EUR -0,35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Goad begründete das neue Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns mit Anpassungen an seiner Bewertungsmatrix, um die verbesserte Finanzleistung und die gestiegene Branchenbewertung widerzuspiegeln. An seinen Finanzprognosen habe er keine Änderungen vorgenommen, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

