DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.270 +0,4%Euro1,1602 +0,1%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Überraschendes Importverbot in Shenzhen könnte KI-Rally ausbremsen NVIDIA-Aktie: Überraschendes Importverbot in Shenzhen könnte KI-Rally ausbremsen
Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht mit neuen Zöllen - EU-Antwort voraus? Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht mit neuen Zöllen - EU-Antwort voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Kein Zweifel an Bündnistreue der USA

18.01.26 18:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht keine Auswirkungen des aktuellen Zollstreits mit den USA auf den militärischen Zusammenhalt der Nato. "Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass die Vereinigten Staaten von Amerika voll und ganz zum Bündnis, zur Nato stehen und auch zur Verteidigung Europas", sagte der CDU-Politiker im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Das hat niemand bisher in Washington in Zweifel gezogen." In Europa solle man nicht solche Fragen andiskutieren, sondern gemeinsam an einem starken Bündnis arbeiten, fügte er hinzu.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hatte im Streit über seine Ansprüche auf Grönland Sonderzölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Nato-Partner angekündigt. Wadephul erwartet Konsequenzen: Er sagte, in dieser Situation sei er skeptisch, ob das vor Monaten ausgehandelte EU-Zollabkommen mit den USA vom Europaparlament ratifiziert werde. "Ich glaube nicht, dass in dieser aktuellen Situation diese Vereinbarung möglich ist", sagte der Außenminister.

Zu einer Frage nach möglichen Gegenzöllen der EU für den Fall, dass Trumps Sonderzölle wie angekündigt zum 1. Februar in Kraft treten, sagte er: Wenn die USA weitere Maßnahmen ergriffen, "dann wird es eine europäische Antwort geben müssen". Nun werde es intensive Gespräche mit Washington geben.

Die EU sei handlungsfähig. "Europa ist politisch und wirtschaftlich sehr viel stärker als manch einer bisher gedacht hat, und ich finde, das sollten wir jetzt auch zur Geltung bringen", sagte Wadephul. Zölle wären "Gift für das transatlantische Verhältnis".

Wer­bung

Gefragt, ob es kurzfristig einen außerordentlichen EU-Gipfel geben werde, sagte Wadephul, das könne er jetzt nicht sagen./vsr/DP/he