Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 performt heute positiv.

Um 20:00 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0,53 Prozent auf 6.832,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 55,517 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,315 Prozent höher bei 6.818,26 Punkten in den Handel, nach 6.796,86 Punkten am Vortag.

Bei 6.804,96 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.874,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.834,50 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Wert von 6.735,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.049,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,377 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.986,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.789,05 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 11,00 Prozent auf 47,73 USD), Intel (+ 8,96 Prozent auf 52,91 USD), Western Digital (+ 8,80 Prozent auf 242,60 USD), Teledyne Technologies (+ 8,61 Prozent auf 614,99 USD) und SanDisk (+ 8,08 Prozent auf 489,71 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Kraft Heinz Company (-5,93 Prozent auf 22,35 USD), AppLovin (-4,98 Prozent auf 537,35 USD), Oracle (-4,65 Prozent auf 171,56 USD), Netflix (-4,35 Prozent auf 83,47 USD) und Target (-3,80 Prozent auf 105,18 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 26.442.648 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

