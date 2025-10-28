DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Korrekturpotenzial

D-Wave-Aktie bleibt Börsenstar: Doch wie lange kann die Rally weitergehen?

28.10.25 15:14 Uhr
NASDAQ-Aktie D-Wave bleibt Top-Performer: Ist das Ende der Rallye in Sicht? | finanzen.net

D-Wave bleibt einer der Highflyer an der Wall Street. Doch trotz dreistelliger Kurszuwächse könnte das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt sein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
30,61 EUR 0,45 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• D-Wave-Aktie mit enormem Wachstum in 2025
• Daten und Analystenratings deuten auf Überbewertung hin
Volatilität im Blick

Wer­bung

D-Wave-Aktie im Blick: Wie lange kann die Rally weiterlaufen?

Die D-Wave Quantum-Aktie bleibt ein Highflyer an den Börsen. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bei 317,14 Prozent. Innerhalb der letzten 52 Wochen legte das Papier sogar um stolze 2.973,68 US-Dollar zu.
In den letzten Handelstagen setzte der Titel seine beeindruckende Rally konsequent fort. Nachdem es zum Wochenbeginn schlussendlich um 7,32 Prozent aufwärts ging auf 35,04 US-Dollar, schlägt heute im NYSE-Handel immerhin noch ein Plus von 1,74 Prozent auf 35,62 US-Dollar zu Buche. Bis zu seinem Allzeithoch bei 46,75 fehlen dem Anteilsschein jedoch noch rund 33 Prozent.

Mit der jüngsten Kursrally erreichte D-Wave zuletzt eine Marktkapitalisierung von rund 11,98 Milliarden USD. Diese Bewertung erscheint jedoch selbst für ein Unternehmen im Zukunftsmarkt Quantencomputing extrem ambitioniert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (EV/Sales) liegt beim sagenhaften 455-fachen des für 2025 erwarteten Umsatzes und immer noch beim 292-fachen des Umsatzes für 2026.
Auch den Daten von TipRanks zufolge halten Experten das Papier derzeit für Überbewertet. Zwar empfehlen 10 von 10 Analysten das Papier zum Kauf (strong buy), dennoch liegt das durchschnittliche Kursziel mit 27 US-Dollar ganze 23 Prozent unter dem letzten Schlusskurs.

Risko im Blick behalten

Investoren sollten sich zudem der hohen Volatilität bewusst sein, die den Wert begleitet. Die täglichen Kursschwankungen zeigen die nervöse Marktstimmung rund um Quantencomputing-Aktien. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden bisher schnell zwar aufgeholt, bevor die Rally fortgesetzt wurde. Die hohen Bewertungskennzahlen in Kombination mit dem unter dem aktuellen Kurs liegenden Analystenkonsens deuten jedoch auf erhebliches Korrekturpotenzial hin, sollte die Euphorie im Sektor nachlassen.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung