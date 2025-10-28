DAX24.263 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,63 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.245 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,52 -1,9%Gold3.904 -2,2%
Kennzahlen voraus

Ausblick: OMV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.10.25 10:49 Uhr
Ausblick: OMV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

OMV zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OMV AG
45,76 EUR -0,24 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

OMV wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 EUR je Aktie gegenüber 0,740 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll OMV 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,11 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OMV 8,65 Milliarden EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie, gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 30,90 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 33,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

