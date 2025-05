Aktien von Nordex, RWE & Co. legen zu: Equinor darf in USA weiterbauen

Schwache Performance in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Eni Eyes Strategic Partnership With GIP in CCUS Business

Heute im Fokus

UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank. BAT reduziert Beteiligung an ITC. Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA. EnBW nimmt Baden-Württembergs größten Solarpark in Betrieb. Klage gegen RWE abgewiesen. Spanien prüft BBVA-Angebot für Sabadell. Aroundtown mit Gewinn - Jahresziele bekräftigt. Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.