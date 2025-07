RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von RWE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,30 EUR zu.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 36,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 36,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,41 EUR. Zuletzt wechselten 45.626 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je RWE-Aktie.

