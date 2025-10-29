DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.467 -1,5%Euro1,1594 -0,5%Öl64,77 +0,5%Gold3.938 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Airbus-Aktie: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. unter der Lupe

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

29.10.25 20:43 Uhr
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.866,45 USD -10,90 USD -0,38%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,48%
News
Bleipreis
1.976,85 USD -9,75 USD -0,49%
News
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,01 EUR 0,69%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,35 EUR 0,45 EUR 0,49%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,38 USD 0,03 USD 0,93%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.937,63 USD -2,49 USD -0,06%
News
Haferpreis
2,90 USD -0,01 USD -0,26%
News
Heizölpreis
63,93 USD 0,79 USD 1,26%
News
Holzpreis
549,50 USD -17,00 USD -3,00%
News
Kaffeepreis
3,91 USD 0,01 USD 0,28%
News
Kakaopreis
4.321,00 GBP 41,00 GBP 0,96%
News
Kohlepreis
92,90 USD 0,20 USD 0,22%
News
Kupferpreis
10.916,85 USD -70,05 USD -0,64%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,04 USD 1,71%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD USD -0,09%
News
Maispreis
4,35 USD 0,03 USD 0,58%
News
Mastrindpreis
3,48 USD 0,04 USD 1,14%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
526,26 USD -0,84 USD -0,16%
News
Nickelpreis
15.035,00 USD -116,50 USD -0,77%
News
Ölpreis (Brent)
64,77 USD 0,31 USD 0,48%
News
Ölpreis (WTI)
60,35 USD 0,20 USD 0,33%
News
Orangensaftpreis
1,82 USD -0,02 USD -1,06%
News
Palladiumpreis
1.397,00 USD 6,50 USD 0,47%
News
Palmölpreis
4.214,00 MYR -74,00 MYR -1,73%
News
Platinpreis
1.585,00 USD 3,50 USD 0,22%
News
Rapspreis
483,75 EUR 1,25 EUR 0,26%
News
Reispreis
10,02 USD -0,27 USD -2,63%
News
Silberpreis
47,62 USD 0,69 USD 1,47%
News
Sojabohnenmehlpreis
308,70 USD 2,20 USD 0,72%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD -0,30%
News
Sojabohnenpreis
10,79 USD 0,01 USD 0,07%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
192,00 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.164,15 USD -115,20 USD -3,51%
News
Zinnpreis
36.199,00 USD -227,00 USD -0,62%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,21%
News

Der Goldpreis wertet am Mittwochabend um -0,09 Prozent auf 3.936,60 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.940,12 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,32 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 47,55 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 46,93 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 1.584,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.581,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.398,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.390,50 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,65 Prozent stärker bei 64,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 64,40 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 60,15 US-Dollar am Vortag auf 60,33 US-Dollar nach oben (+0,30Prozent).

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 19:24 Uhr zieht der Baumwolle um 1,48 Prozent auf 0,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,65 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:17 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,91 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 19:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,71 Prozent auf 2,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,58 Prozent auf 4,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 1,14 Prozent stärker bei 3,48 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,06 Prozent auf 1,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,84 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,07 Prozent auf 10,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf. Es geht 0,72 Prozent auf 308,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 306,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,30 Prozent niedriger bei 0,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:31 Uhr auf. Es geht 0,93 Prozent auf 3,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,35 US-Dollar stand.

Nach 0,81 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend um -0,09 Prozent auf 0,81 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:54 Uhr werden 16,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:37 Uhr notiert der Heizölpreis 1,26 Prozent stärker bei 63,93 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 19:26 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,22 Prozent auf 92,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,70 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 10,29 US-Dollar am Vortag auf 10,02 US-Dollar nach unten (--2,63 Prozent).

Zudem fällt der Holzpreis. Um -2,65 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 551,50 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 566,50 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis