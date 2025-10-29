Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities

Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis wertet am Mittwochabend um -0,09 Prozent auf 3.936,60 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.940,12 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,32 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 47,55 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 46,93 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 1.584,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.581,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.398,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.390,50 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,65 Prozent stärker bei 64,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 64,40 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 60,15 US-Dollar am Vortag auf 60,33 US-Dollar nach oben (+0,30Prozent).

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 19:24 Uhr zieht der Baumwolle um 1,48 Prozent auf 0,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,65 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:17 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,91 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 19:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,71 Prozent auf 2,31 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,58 Prozent auf 4,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 1,14 Prozent stärker bei 3,48 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,06 Prozent auf 1,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,84 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,07 Prozent auf 10,79 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf. Es geht 0,72 Prozent auf 308,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 306,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,30 Prozent niedriger bei 0,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:31 Uhr auf. Es geht 0,93 Prozent auf 3,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,35 US-Dollar stand.

Nach 0,81 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend um -0,09 Prozent auf 0,81 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:54 Uhr werden 16,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:37 Uhr notiert der Heizölpreis 1,26 Prozent stärker bei 63,93 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 19:26 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,22 Prozent auf 92,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 92,70 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Reispreis nach. Für den Reispreis geht es nach 10,29 US-Dollar am Vortag auf 10,02 US-Dollar nach unten (--2,63 Prozent).

Zudem fällt der Holzpreis. Um -2,65 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 551,50 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 566,50 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net