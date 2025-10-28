DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.939 -1,1%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,48 -1,9%Gold3.955 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vor Bilanzvorlage

Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

28.10.25 21:32 Uhr
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Was sich Anaylsten von der kommenden Meta Platforms-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
646,10 EUR 0,10 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meta Platforms (ex Facebook) lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

48 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 50 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,93 Prozent auf 49,49 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 64 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 28,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich auf 196,88 Milliarden USD, gegenüber 164,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
