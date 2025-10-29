DAX24.251 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1626 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
Änderung an der Spitze

ING-Aktie wenig bewegt: Niederländische Großbank bekommt neue Finanzchefin

29.10.25 10:10 Uhr
ING-Aktie reagiert kaum auf neue Finanzchefin | finanzen.net

Die niederländische Großbank ING bekommt mit Ida Lerner eine neue Finanzchefin.

Lerner werde mit Wirkung zum 1. April 2026 Mitglied des Banking-Managements, teilte die Bank am Mittwoch in Amsterdam mit. Der Aufsichtsrat werde den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung im April 2026 dann vorschlagen, sie zum Mitglied des Vorstands und zur Finanzchefin der Bank zu ernennen.

Bis vor kurzem war Lerner bei der norwegischen Bank DNB als Finanzchefin tätig. Sie wird die Nachfolge von Tanate Phutrakul antreten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Dieser werde, wie bereits im Juli angekündigt, auf der Jahreshauptversammlung von ING im kommenden April von seinem Amt zurücktreten.

An der EURONEXT Amsterdam zeigen sich ING-Aktien zeitweise 0,02 Prozent schwächer bei 20,83 Euro.

/err/jkr/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

