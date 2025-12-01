ING Group Aktie
Marktkap. 65,62 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 25,40 auf 24,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,40 €
|Abst. Kursziel*:
10,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG