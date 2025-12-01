DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,57 +0,8%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten BVB-Aktie: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
22,45 EUR -0,03 EUR -0,11 %
STU
20,86 CHF +0,04 CHF +0,20 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 65,62 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

08:01 Uhr
ING Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,45 EUR -0,03 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 25,40 auf 24,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,40 €		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

11.11.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Experteneinschätzungen November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst
Dow Jones Deutsche Bank-Aktie etwas höher: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net ING Group präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen