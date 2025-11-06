DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
22,63 EUR -0,15 EUR -0,66 %
STU
21,00 CHF -0,14 CHF -0,68 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 64,72 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

Goldman Sachs Group Inc.

ING Group Buy

12:51 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,63 EUR -0,15 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 25,70 auf 25,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die guten Quartalszahlen der niederländischen Großbank an. Die ING-Aktie bleibt auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
25,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,55 €		 Abst. Kursziel*:
14,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,03%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

12:51 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net ING Group präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen