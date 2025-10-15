DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Airbus Aktie

204,20 EUR +1,25 EUR +0,62 %
STU
204,40 EUR +1,05 EUR +0,52 %
GVIE
Marktkap. 160,87 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

13:11 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
204,20 EUR 1,25 EUR 0,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Flugzeugbau dürfte für einen Umsatzanstieg sorgen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Segmente Helikopter und Verteidigung sollten dazu beitragen. Der Fokus liege auf dem Auslieferungsziel für Flugzeuge 2025 und der Spirit-Integration./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
209,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
202,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
204,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:11 Airbus Buy Deutsche Bank AG
15.10.25 Airbus Buy UBS AG
15.10.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

