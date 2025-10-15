Airbus Aktie
Marktkap. 160,87 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 Euro belassen. Der Flugzeugbau dürfte für einen Umsatzanstieg sorgen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Segmente Helikopter und Verteidigung sollten dazu beitragen. Der Fokus liege auf dem Auslieferungsziel für Flugzeuge 2025 und der Spirit-Integration./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
209,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
202,70 €
|Abst. Kursziel*:
3,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
204,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.