Airbus Aktie
Marktkap. 160,12 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch mit Blick auf die Zahlen des Flugzeugbauers für das dritte Quartal. Er nahm einige leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
204,75 €
|Abst. Kursziel*:
7,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
204,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:16
|Airbus Buy
|UBS AG
|08:41
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
