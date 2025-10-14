DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch mit Blick auf die Zahlen des Flugzeugbauers für das dritte Quartal. Er nahm einige leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
204,75 €		 Abst. Kursziel*:
7,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
204,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

