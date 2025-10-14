UBS AG

Airbus SE Buy

12:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch mit Blick auf die Zahlen des Flugzeugbauers für das dritte Quartal. Er nahm einige leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

