Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
So entwickelt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 207,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208,30 EUR 0,25 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 207,00 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 205,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.539 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 210,00 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,45 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 59,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 219,67 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Airbus SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Ausblick: Airbus SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Airbus-Aktie im Minus: Produktionsziel für den A220 muss wohl verschoben werden

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
