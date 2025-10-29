DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.825 -1,1%Euro1,1606 -0,4%Öl64,92 +0,7%Gold3.947 +0,2%
Niederlande: Wahlsieger Jetten sieht Sieg über 'Hass von Wilders'

29.10.25 23:28 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der linksliberalen Partei D66, Rob Jetten, hat das Abschneiden seiner Partei bei der Parlamentswahl in den Niederlanden als "Sieg über den Hass" des Rechtspopulisten Geert Wilders bezeichnet. "Dies ist ein Abschied von politischer Negativität", sagte der 38-jährige Politiker bei der Wahlparty seiner Partei. Die Niederländer hätten ein deutliches Signal für eine positive Zukunft gegeben.

Nach den Prognosen errang die D66 im Parlament 27 der 150 Sitze und wurde damit stärkste Kraft. Vor zwei Jahren hatte sie noch neun Mandate bekommen. Jetten hat nun die besten Aussichten, Ministerpräsident des Landes zu werden, wenn es ihm gelingt, eine stabile Koalition zu bilden. Wenn die Prognosen sich bestätigen, dann ist dies laut Jetten das bislang beste Wahlergebnis für die D66, die 1966 gegründet worden war.

Die D66 liegt vor der radikal-rechten Partei für die Freiheit (PVV) des Populisten Geert Wilders, die nach den Prognosen auf 25 Mandate kam. 2023 war seine Anti-Islam-Partei noch mit 37 Mandaten stärkste Kraft. Wilders hatte mit drei weiteren Parteien eine Koalition gebildet. Diese war jedoch nach elf Monaten geplatzt. Alle großen Parteien hatten schon vor der Wahl eine erneute Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen./ab/DP/zb