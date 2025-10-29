ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT