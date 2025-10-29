ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
