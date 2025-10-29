DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin96.120 -0,8%Euro1,1604 -0,4%Öl64,80 +0,5%Gold3.930 -0,3%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

29.10.25 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
211,80 EUR 3,75 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der weltgrößte Flugzeugbauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, hob Ken Herbert am Mittwoch hervor. Positiv sei zudem der bestätigte Jahresausblick./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:37 / EDT

