Airbus bestätigt nach Wachstum im 3. Quartal die Prognose
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt und inzwischen auch alle derzeit geltenden Zölle berücksichtigt, bestätigte der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern.
In den Zahlen spiegele sich auch eine solide Leistung in den Geschäftsbereichen Defence and Space sowie Helicopters wider, sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. Bei Verkehrsflugzeugen gebe es einen Rückstau, doch der Konzern baue seine Kapazitäten weiter aus, um den Produktionshochlauf zu unterstützen.
In den drei Monaten von Juli bis September steigerte Airbus den Umsatz um 14 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 38 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag mit 1,12 Millionen bzw. 1,41 Euro je Aktie jeweils um 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 1,76 Milliarden und einem Nettogewinn von 1,25 Milliarden bzw. 1,60 Euro pro Aktie gerechnet.
Für das Gesamtjahr 2025 strebt Airbus weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen - dank der Flugzeugauslieferungen, die im Schlussquartal noch erwartet werden. Denn nach neun Monaten war dieser Cashflow noch negativ, er belief sich auf minus 914 Millionen Euro. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. In den ersten neun Monaten wurden davon 507 Maschinen übergeben. Die Prognose beinhaltet neben den Zöllen auch die Auswirkungen der Integration von Werken des Zulieferers Spirit AeroSystems, die Airbus bis zum Jahresende übernehmen will.
Kontakt zur Autorin: stefanie.haxel@wsj.com
DJG/sha/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2025 13:15 ET (17:15 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen