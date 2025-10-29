DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -0,2%Nas23.949 +0,5%Bitcoin96.032 -0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.996 +1,4%
Airbus bestätigt nach Wachstum im 3. Quartal die Prognose

29.10.25 18:15 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Airbus SE
205,80 EUR -2,25 EUR -1,08%
DOW JONES--Airbus hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt und inzwischen auch alle derzeit geltenden Zölle berücksichtigt, bestätigte der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern.

In den Zahlen spiegele sich auch eine solide Leistung in den Geschäftsbereichen Defence and Space sowie Helicopters wider, sagte CEO Guillaume Faury laut der Mitteilung. Bei Verkehrsflugzeugen gebe es einen Rückstau, doch der Konzern baue seine Kapazitäten weiter aus, um den Produktionshochlauf zu unterstützen.

In den drei Monaten von Juli bis September steigerte Airbus den Umsatz um 14 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 38 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag mit 1,12 Millionen bzw. 1,41 Euro je Aktie jeweils um 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 1,76 Milliarden und einem Nettogewinn von 1,25 Milliarden bzw. 1,60 Euro pro Aktie gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2025 strebt Airbus weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen - dank der Flugzeugauslieferungen, die im Schlussquartal noch erwartet werden. Denn nach neun Monaten war dieser Cashflow noch negativ, er belief sich auf minus 914 Millionen Euro. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. In den ersten neun Monaten wurden davon 507 Maschinen übergeben. Die Prognose beinhaltet neben den Zöllen auch die Auswirkungen der Integration von Werken des Zulieferers Spirit AeroSystems, die Airbus bis zum Jahresende übernehmen will.

Kontakt zur Autorin: stefanie.haxel@wsj.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 13:15 ET (17:15 GMT)

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

