BIP

Konjunktur-Überraschung: US-BIP lässt Erwartungen weit hinter sich

23.12.25 14:45 Uhr
US-Wirtschaft steigt weiter: Wachstumszahlen über den Prognosen | finanzen.net

Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker gewachsen als erwartet.

Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in einer ersten Schätzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden (Shutdown).

/jsl/jha/

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: CURAphotography / Shutterstock.com, Michael A. Bennett / Shutterstock.com