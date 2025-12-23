DAX24.338 +0,2%Est505.751 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -0,5%Nas23.436 ±0,0%Bitcoin74.081 -1,5%Euro1,1775 +0,1%Öl61,89 -0,3%Gold4.446 +0,1%
Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht

23.12.25 15:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat abermals Tausende Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf seiner Webseite veröffentlicht. Inzwischen ist die Datenmenge auf acht Datensets angewachsen, nachdem am Freitagnachmittag die Veröffentlichung begonnen hatte. In den neuen Dokumenten, die am Dienstagvormittag (Ortszeit) einsehbar waren, sind unter anderem E-Mails, Informationen rund um Gerichtsverfahrensabläufe und zu Flügen mit Epsteins Privatjet enthalten.

Erneut gab es Verwirrung um die Freigabe. Mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post", berichteten, dass zwischenzeitlich Dokumente wieder verschwunden waren, bevor sie erneut veröffentlicht wurden.

Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll er Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können./rin/DP/he