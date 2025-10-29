NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.115 Punkte - Airbus etwas fester

DOW JONES--Airbus sind am Mittwoch nachbörslich gegen 21.25 Uhr knapp 1,5 Prozent höher umgegangen, nachdem der Flugzeughersteller am Abend Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Sie fielen bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis etwas über den Erwartungen aus. Daneben bestätigte Airbus die Jahresprognosen, die weiteres Wachstum in Aussicht stellen.

Wer­bung Wer­bung

Kontron zeigten sich wenig bewegt, obwohl das IoT-Technologieunternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut gesenkt hatte. Kontron sieht den Umsatz nun bei 1,7 statt 1,8 Milliarden Euro. Die Kontron-Aktie hatte am Dienstag bereits stark an Wert verloren, nachdem aus dem Technologhiebereich Suss Microtec seine Jahresprognose wiederholt gesenkt hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:25 Uhr 17.30 Uhr

24.115 24.124 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)