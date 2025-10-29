DAX24.275 ±-0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.022 +2,1%
Aktienkurs im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag leichter

29.10.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag leichter

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 207,25 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 207,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 205,70 EUR. Bei 207,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.479 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 210,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 219,67 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

