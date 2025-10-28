DAX24.250 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Blick auf Airbus SE-Kurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Vormittag

28.10.25 09:22 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 206,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,60 EUR -0,60 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 206,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 206,85 EUR. Bei 208,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.524 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 210,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 219,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen