Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 206,85 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 206,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 206,85 EUR. Bei 208,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.524 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 210,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 219,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

