CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächelt am Mittag

Index-Performance im Blick

In Paris ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,10 Prozent auf 8.230,65 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 8.219,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.239,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.243,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.213,16 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.870,68 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 7.800,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.556,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,32 Prozent nach oben. Bei 8.271,48 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 47.387 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,853 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net