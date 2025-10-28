DAX24.282 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.922 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Porsche vz. PAG911 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Index-Performance im Blick

CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächelt am Mittag

28.10.25 12:25 Uhr
CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächelt am Mittag | finanzen.net

In Paris ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,60 EUR -0,60 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
12,83 EUR -0,10 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
614,50 EUR -0,30 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
53,22 EUR -0,20 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,60 EUR 0,11 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
2,51 EUR -0,05 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.229,6 PKT -9,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,10 Prozent auf 8.230,65 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 8.219,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8.239,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.243,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.213,16 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.870,68 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 7.800,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.556,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,32 Prozent nach oben. Bei 8.271,48 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 47.387 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,853 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen