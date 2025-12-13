Netskope A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Netskope A präsentierte am 11.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Netskope A mit einem Umsatz von insgesamt 184,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net