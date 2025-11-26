Erste Schätzungen: Netskope A präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Netskope A wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,252 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Netskope A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 175,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,202 USD je Aktie, gegenüber -0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 689,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 538,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
