DAX24.238 -0,3%Est505.694 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,74 -1,5%Gold3.920 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Heute im Fokus

DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku

aktualisiert 28.10.25 09:18 Uhr

iRobot-Aktie implodiert: Letzter Kaufinteressent wirft das Handtuch. NORMA: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert. SUSS MicroTec senkt Jahresprognose. SAP-Aktie: Jefferies belässt Einstufung auf 'Buy'. UBS: US-Genehmigung für nationale Banklizenz bis 2026 erwartet. Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk kommt für Google-KI wieder aus dem Ruhestand. Danone-Aktie: Umsatz deutlich gesteigert.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag von leichten Verlusten geprägt.

Der DAX verlor am Dienstag anfänglich 0,33 Prozent auf 24.228,18 Punkte. Auch anschließend verweilt er in der Verlustzone.
Der TecDAX zeigt sich derweil kurz nach Handelsstart etwas fester.

Nach Einschätzung des Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets bewegt sich der DAX weiterhin in einem Seitwärtstrend. Eine vergleichbare Dynamik wie an den US-Börsen lasse hierzulande nach wie vor auf sich warten. Abgesehen von einem kurzen Ausschlag nach unten verharrt der deutsche Leitindex nun bereits seit rund zwei Wochen in einer engen Handelsspanne von etwa 400 Punkten - ausgehend von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern. "Nach unten ist der DAX recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", erklärt Utschneider.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Siltronic-Aktie im Minus: Rückläufiger Umsatz führt zu roten Zahlen
SiltronicSymriseNordexSUSS MicroTeciRobotAir LiquideHYPOPORT

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

27.10.25Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
24.10.25Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
23.10.25DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
22.10.25DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
21.10.25Trump setzt auf Handelsdeal: Dow letztlich fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten