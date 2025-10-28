DAX24.292 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
Im Abwärtssog

Vossloh-Aktie sackt auf Juni-Tief: Auch Kepler gibt Empfehlung auf

28.10.25 11:55 Uhr
Vossloh-Aktie: Juni-Tief erreicht! Kepler empfiehlt nicht mehr zum Kauf | finanzen.net

Eine skeptischere Haltung von Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Vossloh am Dienstag mit 76,50 Euro auf einen neuerlichen Tiefststand seit Juni zurückgeworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
76,50 EUR -8,50 EUR -10,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bereits Mitte des Monats hatte die Abstufung durch Oddo BHF schwer belastet. Es folgte dann eine Erholung, die nun wieder zunichtegemacht wurde. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns verloren 10 Prozent und näherten sich erstmals seit Januar wieder ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie.

Via XETRA notiert die Vossloh-Aktie zuletzt 9,62 Prozent im Minus bei 77,00 Euro. fällt

Kepler-Analyst Marc Zeck gab seine Kaufempfehlung auf. Angesichts sinkender beziehungsweise verzögerter Investitionen der Deutschen Bahn drohe zunächst ein gewisses Luftloch, so der Experte. Und dabei seien die Markterwartungen hoch mit entsprechenden Enttäuschungsrisiken.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

