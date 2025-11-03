Vossloh Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Hold
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,50 €
|Abst. Kursziel*:
6,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
73,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
