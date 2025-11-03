DAX 23.854 -1,2%ESt50 5.628 -0,9%MSCI World 4.386 -0,2%Top 10 Crypto 14,16 -0,3%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.559 -2,1%Euro 1,1496 -0,2%Öl 63,99 -1,3%Gold 3.972 -0,7%
Vossloh Aktie

73,60 EUR -4,40 EUR -5,64 %
STU
Marktkap. 1,53 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Warburg Research

Vossloh Hold

13:56 Uhr
Vossloh Hold
Vossloh AG
Vossloh AG
73,60 EUR -4,40 EUR -5,64%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,50 €		 Abst. Kursziel*:
6,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
73,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

13:56 Vossloh Hold Warburg Research
31.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

