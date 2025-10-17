DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Vossloh Aktie

Vossloh Aktien-Sparplan
84,90 EUR +4,50 EUR +5,60 %
STU
Marktkap. 1,55 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

14:36 Uhr
Vossloh Buy
Vossloh AG
84,90 EUR 4,50 EUR 5,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,20 €		 Abst. Kursziel*:
34,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,21%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

14:36 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
28.07.25 Vossloh Hold Warburg Research
mehr Analysen

