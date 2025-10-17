Vossloh Aktie
Marktkap. 1,55 Mrd. EURKGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Buy
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,20 €
|Abst. Kursziel*:
34,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,21%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
