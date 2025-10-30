DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
Vossloh Aktie

79,80 EUR +1,70 EUR +2,18 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Vossloh AG
79,80 EUR 1,70 EUR 2,18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe eine gestiegene Profitabilität sowie ein deutliches Auftragswachstum berichtet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,70 €		 Abst. Kursziel*:
35,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,34%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

