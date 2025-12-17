DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 -1,3%Nas22.770 -1,5%Bitcoin72.953 -2,4%Euro1,1742 ±-0,0%Öl59,99 +2,0%Gold4.340 +0,9%
17.12.25 21:05 Uhr
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch unter dem Strich kaum bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Abend zuletzt 1,1745 US-Dollar. Am Morgen war der Kurs noch in Richtung der Marke von 1,17 Dollar gesunken, hatte sich dann aber gefangen.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1722 (Dienstag: 1,1776) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8530 (0,8491) Euro.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Dezember überraschend erneut eingetrübt. Die verschlechterten Erwartungen drückten auf das Konsumklima. "Die Talfahrt der deutschen Industrie geht weiter", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Selbst steigende Auftragseingänge im Rüstungsbereich würden die Erwartungen nicht aufhellen. "Die Stimmung in der deutschen Industrie ist regelrecht vergiftet", so Kater.

Die Daten bewegten den Markt nicht, da sie laut Experten kurzfristig keine Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB haben dürfte. "Die Europäische Zentralbank wird die konjunkturelle Entwicklung im Auge behalten, Einfluss auf die morgen anstehende Zinsentscheidung wird der Ifo-Rückgang aber nicht haben", kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Währungshüter haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung zu favorisieren sei."

FRANKFURT (dpa-AFX)

