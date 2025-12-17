DAX24.073 ±-0,0%Est505.705 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +4,0%Nas23.067 -0,2%Bitcoin76.463 +2,3%Euro1,1750 ±0,0%Öl59,80 +1,6%Gold4.340 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen Siemens-Aktie tiefer: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Prestigeauftrag für schnelle Siemens-Züge in Vietnam

17.12.25 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
234,80 EUR -2,35 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens hat vor den Augen der chinesischen Konkurrenz einen prestigeträchtigen Großauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Vietnam erhalten: Die Zugsparte Siemens Mobility soll in dem südostasiatischen Land in Kooperation mit dem einheimischen Unternehmen Vinspeed ein Hochgeschwindigkeitsnetz aufbauen. Das beinhaltet die Lieferung der Velaro Novo getauften Züge sowie Teile des Schienennetzes, darunter Leit- und Sicherungstechnik, wie Siemens Mobility mitteilte. Das Auftragsvolumen wurde nicht enthüllt.

Wer­bung

Die Velaro Novo-Züge sollen laut Siemens rund 30 Prozent weniger Energie verbrauchen als die bisherigen Hochgeschwindigkeitszüge. In Deutschland war Siemens unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der ICEs der Deutschen Bahn beteiligt. Im Sommer hatte ein Velaro Novo-Testzug der DB eine in Deutschland unübliche Geschwindigkeit von mehr als 400 km/h erreicht.

Auf dem südostasiatischen Markt ist seit einigen Jahren China sehr aktiv, das seine Hochgeschwindigkeitszüge ursprünglich ebenfalls in Kooperation mit Siemens und weiteren europäischen und japanischen Unternehmen entwickelte. Ein Exporterfolg der staatlichen chinesischen Bahnindustrie war der Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke Indonesiens, die 2023 eröffnet wurde./cho/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens BuyUBS AG
14.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen