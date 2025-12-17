Hätte sich eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr gelohnt?

Anlage: Erfolg oder Verlust?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Tether verlieren können.

Vor 1 Jahr war ein Tether 1,000 USD wert. Bei einer USDT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,97 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,97 USD wert. Damit wäre das Investment 0,03 Prozent weniger wert.

Bei 0,9978 USD erreichte USDT am 01.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net